Boosteroid e Xbox: arriva la prima ondata di giochi PC cloud, ecco i titoli coinvolti

A distanza di un anno dall'accordo decennale siglato da Microsoft e Boosteroid, la casa di Redmond è felice di annunciare che la prima ondata di videogiochi PC cloud a marchio Xbox è finalmente disponibile sulla piattaforma per il game streaming dell'azienda ucraina.

Dalle colonne di Xbox Wire, il colosso tecnologico statunitense ci informa che, a partire da oggi giovedì 7 marzo, gli utenti iscritti a Boosteroid possono accedere in cloud gaming a Deathloop, Dishonored, Dishonored 2, Dishonored Death of The Outsider, Gears 5, Gears Tactics, Ghostwire Tokyo e Pentiment.

La fruizione dei titoli in questione può avvenire sia attraverso l'acquisto dei singoli videogiochi su Microsoft Store (anch'esso accessibile dal 7 marzo su Boosteroid) che mediante il collegamento del proprio account Boosteroid a un abbonamento PC Game Pass o Xbox Game Pass Ultimate: gli iscritti al servizio videoludico verdecrociato, di conseguenza, possono accedere ai titoli in questione sia su Xbox Cloud Gaming che su Boosteroid, con tanto di funzionalità come il cross-save e il cross-play.

Da qui ai prossimi mesi, Microsoft conta di ampliare ulteriormente il catalogo delle esperienze interattive accessibili 'su nuvola' dalla piattaforma in streaming di Boosteroid con l'arrivo di nuovi giochi Xbox Game Studios, Bethesda e Activision Blizzard.