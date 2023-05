Boosteroid e Xbox: c'è Gears 5 nella prima ondata di giochi PC cloud

Il preannunciato accordo tra Microsoft e Boosteroid si concretizzerà presto con l'arrivo della prima ondata di videogiochi PC degli Xbox Game Studios e di Bethesda sulla piattaforma in game streaming dell'azienda ucraina.

Dalle colonne di Xbox Wire, la Corporate Vice President di Xbox Sarah Bond si riallaccia proprio alla partnership decennale siglata dal colosso di Redmond il più grande fornitore globale indipendente di cloud gaming per spiegare come "dal primo giugno, i membri di Boosteroid avranno accesso in game streaming a Deathloop, Gears 5, Grounded e Pentiment. Questo è un altro passo che facciamo per garantire ai giocatori di tutto il mondo l'accesso a fantastici contenuti alle loro condizioni".

I clienti di Boosteroid, quindi, potranno presto vestire i panni di Kait Diaz per affrontare l'Orda di Gears 5, per poi impegnarsi a spezzare il loop insieme a Colt, esplorare il giardino interattivo di Grounded e tuffarsi nella storia e negli intrighi di Pentiment. Come accaduto con i giochi cloud di Xbox e Bethesda in arrivo su NVIDIA GeForce Now, anche in questo caso i titoli fruibili in game streaming saranno inizialmente solo quelli acquistati tramite Steam o Epic Games Store, con il supporto ai titoli acquistati su Microsoft Store previsto in un secondo momento.

Il servizio Boosteroid consente di giocare i titoli PC da Xbox e su un'ampia gamma di piattaforme, tra cui PC Windows, Linux, sistemi mobile Android, Android TV e macOS tramite app, browser e webOS.