Bordelrands 3: lievi miglioramenti alle performance con l'ultima patch

Come promesso qualche giorno fa, nelle ultime ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento di Borderlands 3 su PC e console che mira a sistemare alcune delle problematiche tecniche e di gameplay che affliggono il looter shooter Gearbox Software.

A differenza di quanto sperato da molti, questa patch non risolve in maniera definitiva i problemi di framerate del titolo e gli sviluppatori hanno precisato che questo è solo il primo di una serie di aggiornamenti che punta a correggere del tutto le incertezze che si verificano soprattutto nella modalità Risoluzione della versione console. Grazie alla patch in questione il gioco dovrebbe ora essere più fluido per i giocatori con una lista amici particolarmente lunga, il che stava creando più di qualche problemino a chi giocava con le funzionalità social attive. Non manca una modifica esclusiva della versione PC che risolve finalmente le problematiche legate alle armi con mirino, il cui utilizzo mandava in tilt il framerate. È stato inoltre corretto un generoso quantitativo di bug e problemi vari che coinvolgevano l'interfaccia utente, alcune quest e la modalità multiplayer a schermo condiviso.

Prima di lasciarvi al changelog completo dell'aggiornamento, il cui peso è di circa 300 MB, vi ricordiamo che a breve dovrebbe arrivare l'evento di Halloween in Borderlands 3.

