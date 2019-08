Borderlands 2: ben 2 milioni di copie vendute negli ultimi mesi

Nonostante sia uscito ormai da più di sette anni, Borderlands 2 è ancora un successo e dallo scorso maggio ad oggi sono state vendute più di 2 milioni di copie.

Ad aver trainato le recenti vendite del titolo, che vanta ora 22 milioni di copie vendute in totale (l'intera serie ha invece raggiunto i 48 milioni), sono stati sicuramente due fattori: il primo è rappresentato dall'incredibile hype che l'utenza ha per il terzo capitolo e il secondo, invece, consiste nella curiosità verso il recente debutto dell'espansione gratuita Lilith e la battaglia per Sanctuary, che funge da prologo per la storia di Borderlands 3.

Nel caso ve lo foste perso, vi ricordiamo che oltre all'arrivo di Borderlands Game of the Year su PlayStation 4 e Xbox One, è di recente stato pubblicato un aggiornamento gratuito di Borderlands The Handsome Collection su tutte le piattaforme che introduce il supporto a risoluzione 4K, texture Ultra HD e HDR.

Borderlands 3 arriverà invece sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 13 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva sull'Epic Games Store).

