Borderlands 2.5: una mod PC stravolge missioni, armi, abilità, nemici e sfide con i Boss

Nonostante sia già passato un mese dal lancio di Borderlands 3, lo sviluppatore dilettante MikeyRayy continua a lavorare sulla mod Borderlands 2.5 che promette di stravolgere e migliorare l'esperienza di gioco del secondo capitolo dell'iconica serie sparatutto di Gearbox Software.

L'intenzione dichiarata dell'autore di questa mod è infatti quella di offrire agli appassionati della serie looter shooter di Gearbox un'occasione per rituffarsi nelle atmosfere di Borderlands 2, a prescindere dalle ore di gioco spese in compagnia di Maya, Axton, Zer0 e Salvador. A giovare delle novità previste da questa mod dovrebbero essere anche i tanti utenti che hanno deciso di acquistare il titolo di recente, come dimostrano le 2 milioni di copie vendute negli ultimi mesi.

Gli interventi compiuti dal modder abbracciano praticamente ogni aspetto del kolossal originario, modificandone profondamente la progressione delle abilità, il livello di difficoltà, il motore a generazione procedurale delle armi (con moltissimi nuovi oggetti ed equipaggiamenti da sbloccare), l'intelligenza artificiale e l'area di respawn dei nemici, il comportamento dei boss di "fine livello" e tanti altri aspetti.

Nonostante lo sviluppo della mod Borderlands 2.5 non sia ancora concluso, nella versione attualmente disponibile in download gratuito su NexusMods sono presenti tutte le novità contenutistiche principali promesse dal suo autore e dal team di sviluppatori amatoriali con cui sta collaborando. Prima di lasciarvi al link da cui potrete scaricare gratuitamente la mod su PC che trasforma Borderlands 2 nella "versione 2.5", vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Borderlands 3, l'ultimo atto dell'epopea sparatutto dei Cacciatori della Cripta.