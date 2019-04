Borderlands 2: tutti i codici SHiFT per le Chiavi d'Oro attivi nel 2019

Siete tornati su Borderlands 2 in preda all'hype per l’annuncio del terzo capitolo? Allora siete nel posto giusto, poiché in questa breve mini-guida vi forniremo tutti i codici d’accesso alle Chiavi d’Oro, fondamentali per ottenere qualche strumento di morte extra e un paio d’oggetti per personalizzare il proprio avatar.

Prima di iniziare con il lungo elenco di codici, cerchiamo di capire cosa sono i codici SHiFT di Borderlands 2 e come utilizzarli.

Come inserire i codici SHiFT

Il procedimento necessario all'attivazione dei codici non è particolarmente complesso e può essere effettuato direttamente dal menu principale. Avviate il gioco, selezionate la voce Extra del menu e poi Codici SHiFT. Se avete aperto correttamente i menu vi ritroverete davanti ad una schermata grigia con lo storico dei codici utilizzati. Per inserire uno nuovo vi basterà cliccare sul tasto Codice SHiFT in basso per far apparire la schermata nella quale digitare o incollare la serie di caratteri e numeri.



Il sistema non è perfetto e talvolta potrebbe essere necessario fare un paio di tentativi extra quando uno dei codici non funziona. Va inoltre precisato che alcuni codici hanno una scadenza che riguarda esclusivamente il loro utilizzo. Anche quando il codice non potrà più essere utilizzato le Chiavi d’Oro riscattate resteranno sul vostro account.

Come utilizzare le Chiavi d’Oro

Per poter utilizzare le chiavi ottenute tramite i codici dovrete completare la primissima parte dell’avventura, dopo la quale arriverete a Sanctuary. Al centro della piccola città che funge da hub di gioco troverete un forziere d’oro, situato nello stesso edificio nel quale si trova lo strumento per il viaggio rapido. Interagendo con il grosso forziere consumerete una chiave e al suo interno troverete armi, scudi, granate e mod di classe particolarmente efficaci. Vi ricordiamo che il loot sarà basato sul vostro livello, quindi è meglio non abusare di questa meccanica nella prima parte dell’avventura. Una buona idea è inoltre quella di aprire il forziere quando non si è in compagnia di altri giocatori, i quali potrebbero decidere di soffiarvi il contenuto del forziere nel giro di qualche secondo.

Codici SHiFT per le Chiavi d’Oro

W3KJB-H9CBW-XRBRW-JTBTJ-9JRXK (25 Chiavi d’Oro)

WBK3T-BKW6T-TXTRK-JTTBT-C6BS5 (25 Chiavi d’Oro)

5BW3B-F96CT-KXJFK-TB3B3-39BWZ (20 Chiavi d’Oro)

C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H (Costume Community Day per Salvador e 5 Chiavi d’Oro)

53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3 (Costume Community Day per Zer0 e 5 Chiavi d’Oro)

WT5JB-T9KZB-XFT6W-TTTTB-W5WJB (5 Chiavi d’Oro, valido solo per le versioni PC e Mac)

5T5BT-SXRRC-ZZRRZ-56BBT-9BB3C (5 Chiavi d’Oro, valido solo per le versioni Xbox 360 e Xbox One)

CJC33-KHBHZ-HBC9W-H3KTB-F93KH (5 Chiavi d’Oro, valido solo per le versioni PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita e PlayStation VR)

Codici SHiFT dei costumi del DLC Assalto alla Rocca del Drago di Tiny Tina

I tre codici qui sotto saranno invece validi fino alla metà del mese di aprile 2019, quindi vi consigliamo di utilizzarli il prima possibile:

KTK3J-FR3JS-ZX55B-B3BJ3-HSRB6 (Costume Natural Twenty per Axton)

535BB-3R3BZ-HF5K3-JJB33-3BF3J (Costume Summoner Sickness per Gaige)

CTKJ3-9CBJS-9R5WT-JBJ3T-WKXKF (Costume The Pandora Chainmail Massacre per Zer0)

CBCJ3-W5TT9-S65K3-BJJ3B-XHWWC (Costume Her Violent Nature per Maya)

CBKJ3-5FT39-ZRCCT-JTJB3-RFJ5B (Costume My Fantasies Involve Blood per Krieg)

5J5TT-RCJBS-ZXWCJ-TJ3BJ-TK3FB (Costume Bear Naked per Salvador)

Codici Shift per le Teste aggiuntive

KJKJT-WHBKX-HC9BT-TJBJ3-XJFSJ (Testa Warrior of Light per Axton)

CBKBJ-6ZJW6-HKH3T-B3T33-F5ZRS (Testa Wayfarer Wizard per Gaige)

CT5BB-XTW5X-9CSBT-3BTTJ-FT5X5 (Testa G0ry Gh0ul per Zer0)

KTC3T-WTW5F-ZCHB3-BT3B3-XJ9WR (Testa Elven Eliminator per Maya)

CBKBB-ZHJC6-SWHJT-JJ3BB-3CXHS (Testa My Ears Are Ringing per Krieg)

WBCJJ-33KWR-S5Z33-BJTTB-65WJJ (Testa The Beast Within per Salvador)

Codici Shift dei costumi Loverpalooza (evento di San Valentino)

5T53B-6K9KT-Z5B65-BTJJ3-655CZ (Armi e costume Loverpalooza)

WTCBJ-FTCXF-5TXCT-3TJ33-TZXW6 (Costume di Krieg in versione Loverpalooza)

Codici Shift dei costumi Luckof the Zafords (evento di San Patrizio)

5JWT3-3H5FB-SCBX5-TJ3JB-H5R6X (Sblocca iI costume Luck of the Zafords e la mitraglietta Chulainn)

Codici Shift delle Mod di Classe

5JKBJ-K9WHW-WBZTJ-T3TTB-TW9HR (Mod di Classe per Axton)

W3C3B-5JRZC-WJH33-JBJJB-9S6CJ (Mod di Classe per Gaige)

CBWJ3-S5CJ3-WTTCF-WX333-9STBF (Mod di Classe per Zer0)

WJWJ3-FXC33-KT3CR-KR33J-J9B35 (Mod di Classe per Maya)

WTCJT-J653B-C3TKF-5X333-F6JRH (Mod di Classe per Krieg)

WJKBB-KXC3J-5BBCR-5X33J-XZ6RZ (Mod di Classe per Salvador)

Vi ricordiamo che il giocosu PC, PlayStation 4 e Xbox One con una patch gratuita che introduce il supporto a 4K e HDR