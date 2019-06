Borderlands 2: il DLC Lilith e la battaglia per Sanctuary è ora disponibile gratis

Le indiscrezioni dei giorni scorsi, alla fine, si sono rivelate veritiere. Durante la conferenza E3 2019 di Microsoft, è stata annunciata la pubblicazione di un nuovo DLC per Borderlands 2, intitolato Lilith e la battaglia per Sanctuary, che funge da introduzione agli eventi che saranno narrati in Borderlands 3.

Il contenuto scaricabile è già disponibile al download e potrà essere ottenuto gratuitamente fino all'8 luglio da tutti i possessori di Borderlands 2 o Borderlands: The Handsome Collection per PC, PlayStation 4 e Xbox One. A seguire potete leggere la sinossi: "Sanctuary è sotto assedio, la mappa delle Cripte è stata rubata e un gas tossico avvolge Pandora. Sfida nuovi boss, esplora nuove aree, arraffa nuovi bottini (con un'inedita categoria superiore a Leggendario) e unisciti a Lilith e ai Crimson Raider per fermare un pazzoide determinato a conquistare il pianeta".

Chi ha già affrontato Borderlands 2 può puntare al nuovo limite di livello a 80, mentre i nuovi arrivati possono raggiungere subito il livello 30 ed entrare nel vivo dell'azione. In occasione dell'annuncio, è stato proiettato il trailer che potete visionare in apertura di notizia. In calcr, invece, trovate una serie di screenshot con protagonisti Lilith, Tiny tina, Brick, Salvador e un possente boss meccanico chiamato Uranus.