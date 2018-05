Borderlands 2 giocabile gratis su Steam per tutto il fine settimana

Questo fine settimana Borderlands 2 è giocabile gratis su Steam, su PC e Mac OS, senza limitazioni. A partire da oggi e fino al 28 maggio tutti gli utenti Steam potranno provare liberamente il folle sparatutto targato Gearbox Software.

Per l'intero fine settimana inoltre il gioco potrà essere acquistato al prezzo scontato di 7.49 euro mentre ancora più conveniente (9.89 euro) risulta essere la ricchissima Game of the Year Edition che include:

Borderlands 2

Captain Scarlett and her Pirate's Booty

Psycho Pack

Collector's Edition Pack

Creature Slaughterdome

Mechromancer Pack

Mr. Torgue’s Campaign of Carnage

Sir Hammerlock’s Big Game Hunt

Tiny Tina's Assault on Dragon Keep

Ultimate Vault Hunters Upgrade Pack

Indubbiamente una bella occasione per rituffarsi nel mondo di Borderlands in attesa dell'annuncio del tanto rumoreggiato Borderlands 3, in uscita nel 2019 secondo alcuni recenti rumor.