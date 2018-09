Borderlands 2 incontra Superhot grazie a questa particolare mod

Nonostante gli ormai 6 anni sul groppone, c'è ancora una nutrita community che gioca a Borderlands 2 e lo supporta con contenuti amatoriali.

Una delle più recenti mod sta raccogliendo sempre maggiore popolarità grazie alla geniale idea di implementare nello sparatutto targato Gearbox le meccaniche legate al tempo rallentato di Superhot. Per chi non avesse idea di cosa si tratti, Superhot è uno sparatutto in prima persona indie con elementi da puzzle game, nel quale il tempo scorre normalmente solo quando ci si muove, mentre rallenta sensibilmente quando si è fermi. Il risultato, applicato a Borderlands 2 con una mod, è semplicemente spettacolare e, com'è possibile vedere nel video presente nella notizia, osservare il caos che si viene a creare in alcune situazioni e in slow motion è davvero divertente.

Al momento non è possibile scaricare la mod ma il suo creatore, Blacktavius, ha annunciato su Reddit che tra qualche giorno sarà pubblicata gratuitamente per tutti. L'unico problema del progetto consiste nella sua incompatibilità con i controller, obbligando così i giocatori ad utilizzare la combinazione di mouse e tastiera.

Nel frattempo i giocatori sono ancora in attesa di scoprire maggiori informazioni su Borderlands 3, il cui annuncio non è ancora avvenuto in maniera ufficiale.