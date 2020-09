Borderlands 2: Lilith e la battaglia per Sanctuary gratis su Epic Store, link al download

Continuano ad arrivare senza sosta nuovi regali sull'Epic Games Store e, in attesa che Into the Breach diventi gratis il prossimo giovedì, è ora possibile scaricare senza costi aggiuntivi il contenuto aggiuntivo di Borderlands 2 che prende il nome di Lilith e la battaglia per Sanctuary.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, parliamo del DLC nel quale è possibile scoprire gli avvenimenti che collegano il secondo ed il terzo capitolo del looter shooter targato Gearbox Sofware. Chiunque fosse interessato, quest'espansione potrà essere scaricata gratis dalla relativa pagina ufficiale sull'Epic Games Store fino al 2 ottobre 2020 alle ore 15:00, momento nel quale diverrà a pagamento e costerà 14,99 euro. Va precisato che non è possibile giocare questo DLC se non si possiede la versione base di Borderlands 2, che è stata regalata qualche mese fa a tutti gli utenti dello store Epic.

Ecco di seguito il link per il download:

Per giocare l'espansione non bisogna far altro che avviare il gioco e raggiungere la nuova area "Fight for Sanctuary" tramite una qualsiasi stazione di Spostamento rapido.

