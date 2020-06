Borderlands 2 PC: come ottenere gratis 43 Chiavi d'Oro e diverse skin

Se avete iniziato da poco a giocare a Borderlands 2 su PC grazie alla The Handsome Collection gratis su Epic Games Store, sappiate che sono in molti i Codici SHiFT attualmente attivi per il titolo Gearbox.

Prima di procedere con l'elenco dei codici, va precisato che chiunque abbia giocato almeno uno degli altri capitoli della serie su PC e console dovrebbe assicurarsi di collegare il proprio account Epic Games Store a quello SHiFT tramite il sito ufficiale. Così facendo recupererete anche i Livelli Duro e le Chiavi d'Oro sbloccate sulla versione Steam.

Ecco di seguito i codici attualmente attivi, i quali possono essere inseriti direttamente in gioco oppure sul sito ufficiale:

5JWBB-9ZX9J-B636C-BBBBT-ZCWXF skin di Gaige la Mechromante e 5 Chiavi d'oro

WJ5TB-BJSZJ-TFB6W-JTJJJ-3Z3CB skin di Krieg lo Psycho e 5 Chiavi d'oro

W353J-RR6RC-X96R9-C63J3-RJTFW skin di Axton e 5 Chiavi d'oro

C35TB-WS6ST-TXBRK-TTTJT-JJH6H skin di Salvador e 5 Chiavi d'oro

53KBB-KXXRC-RZ66Z-WFJBB-WSRZ3 skin di Zero e 5 Chiavi d'oro

5B3BJ-XZWFW-T3KRZ-JBJTB-6WST9 skin di Maya e 5 Chiavi d'oro

KTC3J-TTF39-3TF3Z-T3TJB-TCFSB - 5 Chiavi Scade l'8 giugno 2020]

CTKJB-KBXJ9-BJXJS-3TB3J-3ZCBK 5 Chiavi [Scade l'8 giugno 2020]

ZFKJ3-TT3BB-JTBJT-T3JJT-JWX9H 3 Chiavi d'oro

A differenza di quanto avviene in Borderlands 3 o The Pre-Sequel, nel secondo capitolo le Chiavi d'Oro vengono automaticamente aggiunte all'inventario e possono essere utilizzate una volta raggiunta Sanctuary, la grossa città che funge da hub di gioco.

