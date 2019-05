Borderlands 2: previsto per l'E3 2019 l'annuncio di una espansione?

In base alle indiscrezioni raccolte dai colleghi di PlayStation Lifestyle, i vertici di Gearbox Software avrebbero intenzione di annunciare una nuova espansione di Borderlands 2 durante l'E3 2019 di metà giugno.

Il DLC in questione, a detta dell'anonima gola profonda interpellata dalla redazione di PSL, contribuirebbe a colmare il gap narrativo tra l'epilogo di Borderlands 2 e l'introduzione del prossimo, attesissimo capitolo del looter shooter.

L'espansione dovrebbe riguardare solo le versioni PC, PS4 e Xbox One del titolo: l'uscita del contenuto aggiuntivo, sempre in linea puramente teorica, dovrebbe avvenire proprio in coincidenza dell'annuncio, quindi durante l'E3 2019 che avrà luogo dall'11 al 14 giugno in quel di Los Angeles. Il DLC potrebbe offrire delle importanti anticipazioni sui Children of the Vault, così come sul destino dei Cacciatori della Cripta: sempre attraverso questa espansione potremmo capire perchè Gearbox ha deciso di chiamare Sanctuary 3 il nuovo hub di Borderlands 3, dato che in Borderlands 2 e nel Pre-Sequel non esiste alcuna ambientazione o città chiamata Sanctuary 2.

Borderlands 2, d'altronde, risulta essere ancora uno dei titoli più giocati su Steam e su console, dove oltretutto è destinato a entrare a far parte della Instant Game Collection di PS4 con i giochi PS Plus di giugno. La probabilità dell'annuncio di una nuova espansione, di conseguenza, non sembra essere così remota. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Sareste disposti ad acquistare un DLC di Borderlands 2 nell'attesa che Borderlands 3 approdi nei negozi il 13 settembre su PC, PS4 e Xbox One?