Borderlands 2: Steam avvia l'azione di contrasto al fenomeno del Review Bombing

Il Review Bombing, ovvero la pubblicazione massiccia da parte di giocatori di recensioni negative di un Gioco per motivazioni estranee alle caratteristiche dello stesso, è ormai noto a molti appassionati del mondo videoludico.

Tra le piattaforme che si ritrovano a dover fare i conti con tale fenomeno troviamo sicuramente Steam, la quale consente agli utenti PC di condividere su di essa le proprie opinioni in merito ad uno specifico prodotto videoludico. Proprio recentemente, quest'ultima aveva manifestato la forte volontà di contrastare il review bombing con un Team dedicato. Ebbene, sembra che Steam stia muovendo primi importanti passi in direzione del contrasto al fenomeno.

Protagonista della vicenda è la serie Borderlands, di casa Gearbox. A seguito infatti dell'annuncio di Borderlands 3 e della sua esclusività temporale su Epic Games Store, recensioni negative di Borderlands 2 sono apparse numerose su Steam. Sembra che tuttavia, la piattaforma di casa Valve abbia deciso di arginare il fenomeno. Come potete infatti verificare nelle immagini disponibili in calce a questa news, nel momento in cui scriviamo è possibile visualizzare sulla scheda Steam di Borderlands 2 un importante avviso. Su di questa si segnala infatti che sono stati rilevati "uno o più periodi in cui sono state pubblicate numerose recensioni non pertinenti per questo prodotto" e che questi ultimi, come impostazione predefinita, sono stati esclusi dalla valutazione complessiva.



Un'azione sicuramente interessante, che potrebbe rappresentare un potenziale strumento di contrasto del fenomeno: voi cosa ne pensate?