Borderlands 2 è ora nella Top 5 dei più giocati su Steam

Con l'annuncio ufficiale di Borderlands 3 e l'arrivo di un aggiornamento gratuito con supporto a 4K, HDR e texture in alta definizione, i precedenti capitoli della serie Gearbox sono tornati alla ribalta su tutte le piattaforme e, in particolare, su PC.

Negli ultimi giorni è stato infatti registrato un aumento incredibile dei giocatori connessi ai server dei vecchi episodi, soprattutto su Borderlands 2, considerato da molti il capitolo più bello e ricco di contenuti grazie ai numerosi DLC disponibili. Un tale afflusso di utenti ha permesso al titolo di raggiungere in pochissime ore la Top 5 dei più giocati su Steam con un picco di utenti pari a 60.000. Ovviamente il gioco era un successo anche in precedenza, dal momento che sin dal suo debutto nel 18 settembre 2012 non ha mai abbandonato la classifica dei 50 titoli più giocati sulla piattaforma Valve.

Pare quindi che l'attesa per il terzo capitolo da parte degli utenti sia altissima e sono in molti a non vedere l'ora che arrivi il 1 maggio 2019 per scoprire il gameplay del gioco. Nel frattempo vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un elenco con i codici SHiFT attivi nel 2019, grazie ai quali potrete ottenere Chiavi d'Oro e oggetti per la personalizzazione del personaggio in Borderlands 2.