Borderlands 2 VR annunciato per PlayStation VR: primo trailer e dettagli

A sorpresa, Gearbox Software ha annunciato Borderlands 2 VR, disponibile dal 14 dicembre su PlayStation VR. Il secondo acclamato episodio della serie verrà presto riproposto in una versione compatibile con i dispositivi in Realtà Virtuale.

Il gioco presenterà alcune novità come la possibilità di sparare con due armi in contemporanea e utilizzare i sensori di movimento per gestire l'inventario. Questa la sinossi: "Lo "spara-arraffa tutto" iconico è tornato in primissima persona! Immergiti nel mondo selvaggio di Borderlands. Mettiti nei panni di un cacciatore di tesori della Cripta armato fin sopra ai denti nel suo viaggio per riempirsi le tasche. Polverizza i banditi mirando per davvero, spacca la faccia agli psycho, attraversa Pandora a velocità smodata al volante di veicoli dei banditi rub... presi in prestito e libera Pandora dalle grinfie di Jack il Bello!"

Borderlands 2 VR sarà disponibile dal 14 dicembre, i preorder sul PlayStation Store apriranno nella giornata di oggi con un tema esclusivo in regalo, in apertura trovate il trailer di debutto del gioco.