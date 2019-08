Borderlands 2 VR arriva anche su PC: trailer di annuncio!

Anticipato da alcune voci di corridoio, è finalmente giunto l'annuncio ufficiale da parte di Gearbox Software: il mondo di Borderlands 2 VR è pronto ad approdare su PC!

La conferma è giunta dal palco della conferenza organizzata dalla software house in occasione del PAX West, durante la quale è stato trasmesso il trailer di annuncio. La trasposizione in Realtà Virtuale dell'universo di Borderlands si prepara dunque ad una nuova pubblicazione: potete visionare il trailer di annuncio di Borderlands 2 VR per PC direttamente in apertura a questa news! Sempre più giocatori potranno improvvisarsi Cacciatori della Cripta grazie alla tecnologia della Realtà Virtuale. Ad ora non è stata annunciata una data di pubblicazione precisa, ma il gioco è atteso per l'autunno 2019.

Durante l'evento, Gearbox Software ha inoltre annunciato che Homeworld 3 è in sviluppo.