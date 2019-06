Borderlands 2 VR sta per arrivare su PC? Un leak sembra confermarlo

Borderlands 2 VR è stato lanciato lo scorso mese di dicembre su PlayStation VR ma sembra che il gioco Gearbox sia in dirittura di arrivo anche su PC, come testimonia la comparsa di questa versione nel database dell'Entertainment Software Ratings Board.

ESRB (l'ente che si occupa di valutare i videogiochi in uscita negli Stati Uniti) ha infatti valutato la versione PC di Borderlands 2 VR, mai annunciata ufficialmente da 2K Games e Take-Two. Il reveal potrebbe essere a questo punto imminente, con un lancio previsto dopo l'estate, in tempo per le festività di fine anno.

Non è chiaro quali saranno i dispositivi supportati da Borderlands 2 VR e non sappiamo se il gioco uscirà su Steam o sarà pubblicato in esclusiva su Epic Games Store, restiamo in attesa di eventuali annunci ufficiali da parte di publisher e sviluppatori. La versione PlayStation VR è stata accolta tiepidamente dalla critica a causa di un sistema di controllo non particolarmente ottimizzato, chissà che l'edizione PC non possa migliorare questo aspetto della produzione.