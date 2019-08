Borderlands 2 VR per Playstation 4: in arrivo gratis il BAMF DLC Pack

Buone notizie per i Cacciatori e le Cacciatrici della Cripta in possesso di Borderlands 2 VR: il gioco sta infatti per ricevere nuovi contenuti: ecco i dettagli.

Dal palco del PAX West, il team di Gearbox Software ha annunciato l'imminente pubblicazione del BAMF (acronimo per "Bad Ass Mega Fun") DLC Pack, un set di contenuti aggiuntivi pronti ad approdare in Borderlands 2 VR in maniera totalmente gratuita. La versione Playstation VR del gioco è pronta infatti ad accogliere ben sedici contenuti DLC tratti da Borderlands 2. Il team di sviluppo non ha lasciato i giocatori con il fiato sospeso ed ha già annunciato la data di pubblicazione del BAMF DLC Pack: il contenuto sarà reso disponibile a partire dal prossimo 6 settembre! L'attesa, dunque, non sarà lunga, ma, al contrario, decisamente breve. Felici di questo annuncio?



Questa non è tuttavia l'unica novità relativa all'universo di Borderlands in Realtà Virtuale: Gearbox Software ha infatti annunciato Borderlands 2 VR per PC.