Borderlands 2 VR: pubblicato il nuovo trailer in live action

Dopo l'annuncio a sorpresa avvenuto ad ottobre, Gearbox ha pubblicato un nuovo spettacolare trailer in live action dedicato a Borderlands 2 VR, nuova edizione dello sparatutto riadattata appositamente per PlayStation VR.

Nel filmato che vi abbiamo riportato in apertura di notizia, vediamo una ragazza indossare il visore di PS VR per immergersi in prima persona nel mondo di Borderlands. La giocatrice veste ora i panni di Maya, personaggio giocabile all'interno del secondo capitolo della serie, nel mentre si fa strada affrontando agilmente i nemici che le ostacolano la via. Il trailer è curiosamente accompagnato da un brano del musical "The King and I", cantato da Anna Leonowens.

In questa conversione per PlayStation VR, Borderlands 2 non vi darà la possibilità di giocare la campagna insieme ad un amico, come succedeva nella versione standard. Tuttavia, gli sviluppatori hanno pensato ad alcune aggiunte di gameplay, grazie alle quali potrete per esempio sparare con due armi in contemporanea e utilizzare i sensori di movimento per gestire l'inventario.



Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Borderlands 2 VR sarà pubblicato su PS VR il 14 dicembre 2018 al prezzo di 49,99 euro. Il pre-order, effettuabile sul PlayStation Store, vi garantisce l'ottenimento di un tema speciale per le vostre console.