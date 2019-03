Borderlands 2 VR riceverà tutti i DLC del capitolo originale gratis in estate

Durante il Gearbox Main Show andato in onda dal PAX East di Boston, la compagnia di Randy Pitchford ha annunciato che Borderlands 2 VR si aggiornerà in estate accogliendo tutti i DLC del gioco originale, in maniera totalmente gratuita.

Tra i contenuti in arrivo saranno quindi comprese le corpose espansioni Captain Scarlett and Her Pirate's Booty, Mr. Torgue's Campaign of Carnage, Sir Hammerlock's Big Game Hunt e Tiny Tina's Assault on Dragon Keep, che offriranno ai giocatori della versione in realtà virtuale decine e decine di ore di gioco aggiuntive.

Borderlands 2 VR, ricordiamo, è disponibile esclusivamente per PlayStation VR. Poche settimane fa si è aggiornato dando il benvenuto al tanto richiesto supporto per il PS VR Aim Controller. Cogliamo l'occasione per segnalare a tutti i fan della serie che durante l'evento è stato finalmente annunciato Borderlands 3!