Da Borderlands 2 a Wonderlands: 10 chiavi gratis in ogni gioco con il nuovo Codice SHiFT

Nel corso delle ultime ore, il boss di Gearbox Software ha pubblicato il più importante Codice SHiFT di sempre, il quale è stato soprannominato scherzosamente "The mother of all shift codes" e permette di ottenere ricompense in quasi tutti i capitoli di Borderlands e relativi spin-off.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del la serie di ooter shooter o, in alternativa, direttamente in gioco nell'apposita voce del menu principale:

5H533-9XT3T-FXWFZ-RJTTB-6FXKJ

Queste sono invece le ricompense che si possono ottenere tramite il riscatto del codice speciale:

Borderlands 2: 10 Chiavi Scheletriche

Borderlands 3: 10 Chiavi Scheletriche e una Chiave di Diamante

Tiny Tina's Wonderlands: 10 Chiavi Scheletriche

Come tutti i codici pubblicati dagli sviluppatori, anche questo resterà valido solo per un periodo di tempo limitato, ma al momento non è chiaro quale sia la sua durata esatta: pertanto, vi suggeriamo di riscattare le ricompense prima che sia troppo tardi. È opportuno fare anche un'altra precisazione: il codice non permette di ottenere automaticamente le ricompense in tutti i giochi e occorre riscattarlo più volte per poi selezionare il gioco e la piattaforma di destinazione. Potete quindi riscattare lo stesso codice più e più volte per distribuire le ricompense a tutti e tre i giochi e su tutte le piattaforme per le quali li possedete. In alternativa, potete avviare il gioco e inserire direttamente la sequenza di numeri e lettere dal menu "Social".

Non dimenticate inoltre che le chiavi non vengono automaticamente aggiunte all'inventario dei tre giochi, ma richiedono un passaggio aggiuntivo per poter essere utilizzate. Una volta effettuato l'accesso al gioco e caricato il salvataggio, potete aprire il menu Social e, scorrendo tra i messaggi, riscattare manualmente le chiavi aggiungendole allo zaino.

