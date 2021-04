Borderlands 3: ben 10 Chiavi d'Oro gratis con il nuovo codice a tempo limitato

Se siete a corto di armi in Borderlands 3, sappiate che il team di sviluppo ha deciso di pubblicare un nuovo Codice SHiFT grazie al quale si possono ottenere 10 Chiavi d'Oro per un periodo di tempo limitato.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

KHKJT-WFCHZ-CFKFZ-F3BTT-639CJ

A differenza di tutti gli altri Codici SHiFT pubblicati nelle ultime settimane da parte di Gearbox Software sui vari canali social ufficiali, questo ha una finestra temporale di validità incredibilmente ridotta e, stando alle informazioni disponibili, dovrebbe scadere alle ore 08:59 italiane del prossimo venerdì 23 aprile 2021, quindi fareste bene a riscattarlo il prima possibile se siete interessati ad accaparrarvi le ricompense. Vi ricordiamo che se sul vostro account SHiFT sono state collegate più piattaforme (PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), avete come sempre l'opportunità di aggiungere le Chiavi d'Oro gratuite ad ogni singolo account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa tra quelle elencate. Se non avete modo di accedere al sito, sappiate che i Codici SHiFT possono essere riscattati anche nel gioco, semplicemente visitando la sezione SHiFT dei menu.

Non dimenticate che per poter utilizzare le Chiavi Dorate non basta inserire il codice sul sito o all'interno del gioco, ma occorre anche aggiungere manualmente le chiavi all'inventario dei Cacciatori della Cripta: per far ciò bisogna accedere al menu della posta in gioco e scorrere fino in fondo all'elenco delle ricompense ricevute via mail per scovare la voce relativa alle Chiavi d'Oro. Una volta che le Chiavi d'Oro sono nel vostro zaino, potete utilizzarle per aprire il grande forziere sulla Sanctuary III e trovare al suo interno del bottino raro.

Avete già letto la nostra recensione di Borderlands 3 Director's Cut?