Borderlands 3: 10 Chiavi d'Oro gratis con il nuovo codice SHiFT, valido solo per poco

In questo periodo di quarantena fa sicuramente piacere la grande generosità di Gearbox Software, che continua ad elargire codici SHiFT ai propri fan per fargli ottenere bottino raro in Borderlands 3. L'ultimo codice pubblicato dall'azienda permette di sbloccare ben 10 Chiavi d'Oro nel looter shooter.

Ecco di seguito il codice da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

C3KTJ-WF9SK-F9F6H-56TT3-CZ6FR

Proprio come l'ultimo Codice SHiFT che vi abbiamo suggerito, anche questo ha una validità di pochi giorni e, in questo caso, resterà attivo fino al prossimo 10 aprile 2020. Se volete quindi accaparrarvi queste 10 CHiavi d'Oro è meglio farlo subito e non attendere un solo minuto. Vi ricordiamo come sempre che questi codici possono essere utilizzati sul sito ufficiale anche più volte, così da associare le ricompense a tutte le piattaforme collegate all'account (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia).

Se volete sbloccare qualche Chiave d'Oro extra, sappiate che l'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, la quale include tre Chiavi d'Oro e una skin per la personalizzazione dei colori del vostro dispositivo ECHO, è ancora valida.