Borderlands 3: 15 minuti di gameplay del DLC Taglia di Sangue

Taglia di Sangue Per un Pugno di Redenzione è il terzo DLC di Borderlands 3, in arrivo il 25 su PC, PS4 e Xbox One. Nelle scorse ore Gearbox Software ha condiviso un lungo video che mostra ben 15 minuti di gameplay tratti da Bounty of Blood.

Taglia di sangue è ambientato in un nuovo scenario, a differenza dei precedenti DLC, stavolta il vostro cacciatore della Cripta interagirà con personaggi che non avete mai incontrato prima. La storia è ambientata sul pianeta Gehenna, dove dovrete recarvi per riscuotere la taglia sugli Indiavolati, una violenta banda che cavalca temibili belve. Ma per avere qualche speranza di far trionfare la giustizia di frontiera, dovrete allearvi con la gente del posto... tra cui nuovi personaggi come Rose, abile con katana e pistola, o Juno, una ragazza dura dal passato burrascoso.

Con Taglia di Sangue Per un Pugno di Redenzione continua il supporto post lancio di Borderlands 3, il DLC è disponibile come parte del Season Pass e ovviamente in vendita anche separatamente dal 25 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One.