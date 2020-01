Borderlands 3 nel 2020: in arrivo Battle Pass e microtransazioni, stando ai rumor

Oltre ai già confermati DLC del Season Pass di Borderlands 3, nel corso del 2020 potremmo assistere a delle importanti e inattese novità per il looter shooter di Gearbox Software, o almeno questa è l'ipotesi che comincia a farsi strada con gli ultimi rumor emersi in rete.

Nel corso del suo ultimo podcast, lo youtuber Moxsy ha infatti asserito di aver contattato delle anonime fonti vicine al team di Gearbox e di aver appreso da queste ultime che gli sviluppatori statunitensi starebbero lavorando a un corposo aggiornamento per arricchire l'endgame di Borderlands 3 con un Battle Pass.

Ad accompagnare questa nuova serie di attività potrebbe esserci anche un negozio interno per le microtransazioni facoltative, con una formula che consentirebbe agli utenti di partecipare ad attività speciali per ottenere potenziamenti e customizzazioni come ulteriore incentivo a proseguire la propria battaglia nei panni dei Cacciatori della Cripta. Le indiscrezioni raccolte dallo youtuber non specificano però se il Battle Pass in questione sarà completamente gratuito o se, come in Apex Legends o Rocket League, comprenderà degli elementi "premium" sbloccabili solo da chi ha acquistato il Season Pass.

Il rumor, a ogni modo, fissa il periodo di lancio di questo update di Borderlands 3 per il mese di febbraio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, di conseguenza non bisognerà attendere ancora a lungo per ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di Gearbox.