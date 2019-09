Borderlands 3, 2K rettifica: preload disponibile su Epic Games Store

A dispetto di quanto affermato nelle scorse settimane, Borderlands 3, nuovo capitolo della serie looter-shooter di Gearbox Software ormai prossimo all'arrivo, includerà la funzione di preload su Epic Games Store, unica piattaforma attualmente prevista per la versione PC del gioco.

La conferma giunge direttamente da parte di 2K Games, che con una nota ha chiarito che i giocatori che hanno effettuato il pre-order dell'edizione PC di Borderlands 3 potranno usufruire del preload disponibile sullo store di Epic Games. Il preload sarà dunque disponibile 48 ore prima del lancio ufficiale del gioco, previsto per il 13 settembre alle ore 01:00am CEST.

La notizia coglie alquanto di sorpresa dal momento che le dichiarazioni risalenti solo ad alcuni giorni fa di Tim Sweeney ci avevano raccontato una versione dei fatti totalmente opposta.

Borderlands 3 sarà disponibile dal 13 settembre 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I ragazzi di Gearbox Software hanno spiegato la motivazione dietro l'assenza di Jack il Bello in questa nuova iterazione del franchise. La software house ha inoltre approfittato del PAX West per diffondere i primi dettagli su supporto post-lancio e DLC. Per tutti gli ulteriori dettagli sul nuovo sparatutto di Gearbox e 2K Games, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Borderlands 3.