Borderlands 3: altre 3 Chiavi d'Oro gratis grazie al nuovo codice SHiFT

Sembra proprio che Gearbox Software voglia viziare i giocatori di Borderlands 3 e, a distanza di pochissime ore dalla pubblicazione dell'ultimo codice SHiFT per ottenere 3 Chiavi d'Oro, ecco che ne arriva un altro.

Prima di correre a riscattare le Chiavi d'Oro sul sito ufficiale dedicato alle ricompense di Borderlands, vi suggeriamo come sempre di verificare che al vostro profilo SHiFT siano stati collegati gli account di tutte le piattaforme in vostro possesso (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), così da non poter sbagliare nulla nel procedimento.

Ecco di seguito il codice da inserire:

KJCTJ-F9RZH-X3WS5-ZTWB3-BZR6J

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori sui principali canali social ufficiali, questo particolare codice non sembra avere scadenza e potrà essere utilizzato in qualsiasi momento. Al solito vi ricordiamo che, se siete in possesso del gioco su più piattaforme, potete applicare più volte questo codice per ottenere le 3 Chiavi d'Oro su qualsiasi account associato al vostro profilo SHiFT.

Nel caso in cui non lo sapeste, infine, le chiavi non verranno automaticamente aggiunte al vostro inventario. Per poter fare in modo che diventino disponibili nel vostro zaino dovrete visitare il menu social, aprire la scheda dedicata alla posta e cliccare più volte sull'ultima voce della lista.