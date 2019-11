Borderlands 3: 4 Chiavi d'Oro gratis grazie ai nuovi codici SHiFT

Non vedete l'ora di ottenere del nuovo bottino leggendario in Borderlands 3? Allora questo nuovo codice SHiFT per sbloccare ben quattro Chiavi d'Oro da utilizzare sulla Sanctuary III fa proprio al caso vostro.

Per poter riscattare le chiavi dovete essere come sempre in possesso di un account SHiFT collegato ad una o più piattaforme sulle quali possedete il gioco, dal momento che lo stesso codice può essere applicato più volte al vostro profilo così da aggiungere il contenuto su Epic Store, Xbox Live e PlayStation Network.

Visitate la pagina adibita al riscatto dei codici sul sito ufficiale ed inserite i seguenti codici:

KB5JT-BFRZ9-XTWZ5-93KJB-3RRFT

WHW3B-WHFZT-ZWTW5-JBJJT-RZZSH (scade il 3 novembre alle ore 16:00)

Come per la maggior parte dei codici forniti dagli sviluppatori, anche questo avrà un periodo di validità limitato e potrà essere utilizzato fino al prossimo 4 novembre 2019. Vi consigliamo quindi di affrettarvi ad utilizzarlo prima che scada.

Vi lasciamo anche una serie di codici utili ad ottenere Punti VIP, i quali servono a sbloccare skin e armi aggiuntive:

Mail

ALLABOARD

RARESPAWNHUNT - 250 Punti

YOUCOMPLETEME - 250 Punti



Vault

MYCHILIRECIPE - 250 Punti

THEBORDERLANDSAREWILD - 500 Punti

RISENGRIND - 250 Punti

SPLODEOS - 250 Punti

SPOOKYSCARY - 250 Punti

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gratis le skin di Halloween in Borderlands 3?