Borderlands 3: 4K e 60 fps con l'upgrade gratis a PS5 e Xbox Series X

Tra i numerosi titoli che si preparano ad un potenziamento tecnico per le console di prossima generazione troviamo anche Borderlands 3, il looter shooter di Gearbox Software che riceverà un upgrade completamente gratuito per chi possiede una copia su PlayStation 4 o Xbox One.

Questo significa che i possessori del gioco potranno giocare gratuitamente a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5 e Xbox Series X con tanto di possibilità di trasferire i salvataggi. Ovviamente il passaggio può essere fatto esclusivamente da PS4 a PS5 e da Xbox One a Xbox Series X. L'edizione next-gen del titolo implementerà anche una versione potenziata della cooperativa locale, la quale potrà essere giocata anche in compagnia di altri due o tre giocatori, per un massimo di quattro utenti in contemporanea sulla stessa console. Sul sito ufficiale si parla anche della possibilità che il cross-play possa arrivare a breve su tutte le piattaforme, ma non ci sono novità di rilievo in merito alla questione e potrebbe volerci ancora un po' prima che la software house sia pronta a fare un annuncio. Va precisato che su Xbox Series S il gioco dovrebbe essere giocabile a 1440p e 60 fps e verrà implementata anche in questo caso lo split-screen con supporto massimo a quattro giocatori contemporaneamente.

L'aggiornamento in questione non ha ancora un periodo di lancio ma potrebbe fare il proprio debutto con la prima espansione dell'Anno 2 prevista entro il 2020, la quale includerà tra le novità anche una serie di abilità extra per i Cacciatori della Cripta.

Avete già letto la nostra guida su come accedere al DLC Psycho Krieg e il Fantastico Sconquasso, l'ultima espansione del primo anno di Borderlands 3?