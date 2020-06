Borderlands 3: 5 Chiavi d'Oro gratis per celebrare il lancio di Taglia di Sangue

In occasione del lancio dell'espansione Taglio di Sangue di Borderlands 3, Gearbox Software ha deciso di regalare a tutti i propri fa un Codice SHiFT utile a riscattare nello sparatutto ben cinque Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CHWJ3-XKHCH-K6KXZ-XT3TT-6HB66

Purtroppo questo codice sarà valido solo per poco e, stando alle parole di Randy Pitchford, potrete riscattare questi bonus fino al prossimo 28 giugno 2020. Vi suggeriamo quindi di procedere il prima possibile al riscatto, poiché mancano meno di 48 ore alla scadenza del codice. Come sempre vi ricordiamo che, se siete in possesso del gioco su più di una piattaforma e avete tutti gli account associati allo stesso profilo SHiFT, è possibile attivare il codice tante volte quante sono le piattaforme associate e riscattare le ricompense su ciascuna di esse (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia).

Una volta riscattate le Chiavi d'Oro, è necessario visitare il menu social e scorrere l'elenco della posta per poter aggiungere manualmente le chiavi all'inventario, così da poter andare a Sanctuary III a riscattarle.

Non dimenticate che è attualmente attivo anche un altro Codice SHiFT per ottenere tre Chiavi d'Oro gratis in Borderlands 3.