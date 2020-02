Borderlands 3: altre 5 Chiavi d'Oro gratis con un codice SHiFT

Per celebrare l'annuncio dell'espansione Guns, Love and Tentacles di Borderlands 3, Gearbox ha pubblicato l'ennesimo codice SHiFT in grado di fornirvi ben 5 Chiavi d'Oro.

Prima di darvi il codice, vi ricordiamo al solito che è possibile associare l'account di qualsiasi piattaforma in vostro possesso al profilo di Borderlands 3 per riscattare più volte il codice ed ottenere le chiavi su PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia. La versione Steam di Borderlands 3 arriverà tra qualche settimana ma è già possibile associare il vostro account e iniziare a riscattare quante più chiavi possibili.

Ecco di seguito il codice da utilizzare sul sito ufficiale:

C3KJB-3H9HZ-63KZW-9BKJB-WZRCR

Va precisato che il codice in questione sarà valido solo fino al prossimo 19 marzo 2020, dopodiché non sarà più possibile utilizzarlo.

Vi servono altre Chiavi d'Oro? Allora potreste approfittare dell'offerta Twitch Prime di Borderlands 3o del codice SHiFT da 10 Chiavi d'Oro pubblicato solo qualche giorno fa.