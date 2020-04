Borderlands 3: ben 5 Chiavi d'Oro gratis con il nuovo codice SHiFT

Se nemmeno i mini-eventi di Borderlands 3 attivi per i prossimi giorni riescono a placare la vostra sete di bottino leggendario, ecco per voi un nuovo codice SHiFT da cinque Chiavi d'Oro che vi aiuterà ad ampliare il contenuto del vostro inventario.

Ecco di seguito il codice da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

KTKTT-HXHZK-XZFRZ-CXTJJ-XXWKK

Purtroppo il codice in questione resterà attivo solo per poche ore e avrete tempo fino a domani, mercoledì 15 aprile 2020, per riscattarlo. Se avete più piattaforme collegate all'account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia) non dimenticate di utilizzare il codice più volte per ottenere le chiavi su ogni singolo profilo. Vi ricordiamo infine che le chiavi non vengono automaticamente aggiunte all'inventario ma finiscono in fondo alla lista della posta ricevuta in gioco, dalla quale vanno manualmente riscattate. Per utilizzare le chiavi, invece, bisogna recarsi alla Sanctuary III e aprire il grosso forziere dorato segnalato da un'icona con su un teschio sulla mappa.

Nel caso in cui dovessero servirvi altre Chiavi d'Oro, sappiate che potete ancora usufruire dell'offerta Twitch Prime di Borderlands 3, che include una manciata di chiave d'oro e uno shotgun leggendario dalle caratteristiche uniche.

Sapevate che il nuovo mini gioco di Borderlands 3 è studiato per favorire la ricerca scientifica?