Borderlands 3: 5 settimane di eventi per festeggiare il decennale di Pandora

Sono passati quasi dieci anni da quando i giocatori hanno messo per la prima volta i piedi su Pandora: era il 20 ottobre del 2009. Per festeggiare l'anniversario Gearbox ha annunciato cinque settimane di eventi speciali dedicati a Borderlands 3.

A partire da oggi e per tutto il mese di ottobre i giocatori di Borderlands 3 potranno ottenere bottini e bonus speciali semplicemente giocando. Ogni settimana sarà caratterizzata da un tema particolare e da diverse attività con cui massimizzare le ricompense. Il primo evento, La Settimana dei Boss, è già attiva e durerà fino alle 17:59 dell'8 ottobre. Nel corso della settimana le probabilità di ricevere un oggetto leggendario sfidando determinati boss sarà maggiore. Nello specifico:

Vicario - Gatling Gun

Killavolt - Brainstormer

Gigamente - Nagata

Kata-palla - Rectifier

Katagawa - MOD di classe leggendari (per tutti i cacciatori della Cripta)

Il Furibondo - Kill-o'the-Wisp

Warden - Echo

GenIVIV - Ten Gallon

Aurelia - Creeping Death

Graveward - Earworm

Pain e Terror - MOD di classe leggendari (per tutti i cacciatori della Cripta)

Troy - Nova Berner

Tyreen - Bitch

Il calendario del mese sarà suddiviso in questo modo:

Settimana 1 (1-7 ottobre): Bottino bonus dei boss

Settimana 2 (8-14 ottobre): Caccia alla creatura rara

Settimana 3 (15-21 ottobre): Tira fuori l'Eridium

Settimana 4 (22-28 ottobre): Caos su Twitch

Settimana 5 (29 ottobre - 4 novembre): Evento segreto

Un'occasione da non perdere per cercare alcune delle migliori armi disponibili in Borderlands 3. Tutti i dettagli sono disponibili sulla pagina ufficiale dell'evento.