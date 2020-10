Borderlands 3 si aggiorna con il Season Pass 2: contenuti Designer's Cut e Director's Cut

Gearbox Software 2K Games hanno annunciato il Season Pass 2 di Borderlands 3: questo nuovo pass stagionale includerà i contenuti Designer's Cut e Director's Cut, entrambi i presenteranno nuovi modi di giocare e modalità extra.

Gli sviluppatori riveleranno maggiori dettagli nel corso del mese tramite una serie di show che si terranno nei giorni 20, 22, 29 e 30 ottobre.

20 ottobre, ore 18:00 - Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Amara e FL4K e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters

22 ottobre, ore 18:00 - Presentazione in diretta streaming delle nuove specializzazioni di Moze e Zane e un episodio speciale di Ultimate Vault Hunters

29 ottobre, ore 17:00 - Puntata del Borderlands Show, con la nuova modalità Botte e bottino e molto altro

0 ottobre, ore 17:00 - Bordercast debutta con le prime sequenze di gioco in diretta di Botte e bottino

Borderlands 3 uscirà al lancio di PS5 e Xbox Series X, in concomitanza con l'uscita delle console next-gen, Gearbox pubblicherà un corposo aggiornamento gratuito per le versioni PlayStation 4 e Xbox One, i possessori del gioco riceveranno l'upgrade di nuova generazione a costo zero. Ancora nessuna conferma invece riguardo l'arrivo di Borderlands 3 su Nintendo Switch, il porting è stato più volte rumoreggiato ma mai confermato ufficialmente.