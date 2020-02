Borderlands 3: annunciata Guns, Love and Tentacles, la seconda espansione!

Dopo aver annunciato la data di lancio di Borderlands 3 su Steam e i contenuti gratuiti in arrivo in primavera, dal palco del PAX East 2020 i ragazzi di Gearbox Software hanno anche svelato la seconda espansione a pagamento, intitolata Guns, Love, and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock.

In uscita il prossimo 26 marzo su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Epic Games Store e Steam), l'espansione narrerà di Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs, intenzionati a convolare a nozze sul pianeta ghiacciato di Xylourgos. Purtroppo, la città dove hanno pensato di celebrare il matrimonio, Cursehaven, si trova sotto la carcassa di un Mostro della Volta, oltre ad essere popolata da una fauna selvatica tutt'altro che amichevole. Come se non bastasse, un inquietante gruppo di occultisti che adorano la carcassa del Mostro sono pronti ad opporsi al matrimonio! L'espansione vedrà anche il ritorno di Gaige, Cacciatrice della Cripta del secondo capitolo qui nell'inedita veste di wedding planner, e del suo fidato Deathtrap!

I giocatori incontreranno vecchi e nuovi amici, e saranno chiamati ad affrontare nuovi avversari e boss, tra i quali figurano bestie aliene, occultisti mutati e gli onnipresenti clan di banditi. Non mancheranno all'appello nuove armi, nuovi oggetti decorativi e tante missioni secondarie che sveleranno inquietanti retroscena. Come Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, anche Guns, Love and Tentacles potrà essere scaricata senza alcun costo aggiuntivo da tutti i possessori del Season Pass di Borderlands 3 e della Super Deluxe Edition.

Gearbox Software ha anche colto l'occasione per svelare che la terza espansione (su un totale di quattro) verrà pubblicata in estate e avrà a che fare con fuorilegge e dinosauri!