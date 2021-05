Borderlands 3: annunciati tre mini eventi True Trials esplosivi

2K Games ha annunciato i nuovi mini eventi True Trials per Borderlands 3, al via a partire da oggi giovedì 13 maggio. Chiunque riesca a superare le sfide proposte riceverà una serie di ricompense, inoltre il 24 giugno torna anche il maxi eventi stagione Revenge of the Cartels.

Ogni giovedì una prova di Proving Grounds diventerà provvisoriamente una True Trial. Coloro che riusciranno ad abbattere il boss potenziato riceveranno uno dei due oggetti leggendari scelti dagli sviluppatori, le ricompense cambieranno ogni settimana ma includono sempre un'arma selezionata dal bottino del gioco base e un'altra da una delle espansioni di Borderlands 3.

Per equipaggiare il bottino che ha origine in una espansione sarà necessario possedere il contenuto aggiuntivo corrispondente. Il forziere alla fine di ogni settimana True Trial sarà pieno di oggetti leggendari per tutti. Il primo evento True Trial of Survival inizia oggi alle 18:00 su Devil's Razor (Pandora), con The Lob e Lucky 7 in palio come ricompensa.

Borderlands 3 è stato pubblicato nel settembre 2019 riscuotendo sin da subito enorme successo di pubblico e critica, recentemente si è diffuso un rumor che vuole Gearbox al lavoro sul nuovo Borderlands, la compagnia ha però smentito di essere al lavoro sul prossimo episodio o su uno spin-off collegato alla saga.