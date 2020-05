Borderlands 3: annunciato il terzo grande DLC a pagamento a tema Western

Il primo episodio del Borderland's Show trasmesso da casa dagli sviluppatori di Gearbox è stato il palcoscenico per la presentazione del terzo grande DLC di Borderlands 3 previsto per l'estate e chiamato Taglia di Sangue: Per un Pugno di Redenzione.

Il terzo contenuto aggiuntivo a pagamento per Borderlands 3 chiamato "Taglia di Sangue: Per un Pugno di Redenzione" uscirà il 25 giugno e consentirà ai giocatori di affrontare una banda di fuorilegge in sella a delle spaventose belve sul nuovo pianeta di frontiera chiamato Gehenna. Matt Cox, Direttore Creativo del nuovo DLC, ha fornito alcuni dettagli sulla nuova avventura: Taglia di Sangue è ambientato in uno scenario che farà da sfondo a sparatorie e saccheggi vari. A differenza dei precedenti DLC, il cacciatore della Cripta potrà interagire con personaggi del tutto inediti, con una storia raccontata da un narratore misterioso. Una volta arrivati sul pianeta desertico di Gehenna per riscuotere una taglia sugli Indiavolati, i cacciatori si troveranno a proteggere la piccola città di Vestige in una cornice che richiama a tutti gli effetti quella dei classici western. Non mancheranno ovviamente nuove armi, nuove skin e dinamiche di gioco mai viste prima, come la "motobestia" personalizzabile con la quale percorrere le vaste pianure del pianeta.

Gli sviluppatori hanno poi introdotto la nuova Strage di Breccia del Guardiano in arrivo il 4 giugno, nonché il primo schizzo preparatorio del quarto contenuto aggiuntivo. Non resta che prepararsi alla nuova sfida della Taglia di Sangue in arrivo il 25 giugno su Borderlands 3.