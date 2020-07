Borderlands 3: annunciato l'evento dell'anniversario con numerosi bonus

Il primo anniversario di Borderlands 3 sta per arrivare e, per celebrare l'evento, Gearbox Software ha svelato una serie di iniziative in game che permetteranno ai Cacciatori della Cripta di tutto il mondo di ottenere un bel po' di ricompense extra.

I festeggiamenti per l'anniversario di Borderlands 3 avranno il via il prossimo 30 luglio e termineranno il 10 settembre, con un mini-evento diverso che si attiverà ogni martedì attraverso la pubblicazione di un hotfix, ovvero un aggiornamento che non richiede il download di alcuna patch ma solo di avviare il gioco con una connessione ad internet funzionante.

Ecco di seguito i mini-eventi, già noti ai giocatori più assidui del looter shooter, con le relative date:

Sovraccarico ECHOcast (più probabilità di ottenere ricompense gratis tramite l'estensione Twitch ECHOcast) - dalle 18:00 del 30 luglio alle 17:59 del 6 agosto

(più probabilità di ottenere ricompense gratis tramite l'estensione Twitch ECHOcast) - dalle 18:00 del 30 luglio alle 17:59 del 6 agosto Bottino bonus boss (i boss lasciano cadere più bottino leggendario) - dalle 18:00 del 6 agosto alle 17:59 del 13 agosto

(i boss lasciano cadere più bottino leggendario) - dalle 18:00 del 6 agosto alle 17:59 del 13 agosto Caos mostruoso (i nemici saccheggiatori appaiono con maggiore frequenza) - dalle 18:00 del 13 agosto alle 17:59 del 20 agosto

(i nemici saccheggiatori appaiono con maggiore frequenza) - dalle 18:00 del 13 agosto alle 17:59 del 20 agosto Tira fuori l'Eridium (si può ottenere più Eridium e gli oggetti che si possono acquistare con questo materiale sono in offerta) - dalle 18:00 del 20 agosto alle 17:59 del 27 agosto

(si può ottenere più Eridium e gli oggetti che si possono acquistare con questo materiale sono in offerta) - dalle 18:00 del 20 agosto alle 17:59 del 27 agosto Caos, dolce caos (tutti i modificatori della modalità Caos saranno di livello "Facile") - dalle 18:00 del 27 agosto alle 17:59 del 3 settembre

(tutti i modificatori della modalità Caos saranno di livello "Facile") - dalle 18:00 del 27 agosto alle 17:59 del 3 settembre Piovono soldi (si ottiene più denaro dai nemici eliminati) - dalle 18:00 del 3 settembre alle 17:59 del 10 settembre

In attesa che l'evento abbia inizio, vi ricordiamo che avete solo pochi giorni per riscattare sul sito ufficale il nuovo Codice SHiFT che sblocca 3 Chiavi d'Oro gratis in Borderlands 3.