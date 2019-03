Borderlands 3 annunciato da Gearbox al PAX East 2019!

Nel corso del Gearbox Main Theater Show in onda dal PAX East 2019 di Boston mentre vi scriviamo, Randy Pitchford e i ragazzi di Gearbox Software hanno finalmente annunciato Borderlands 3!

Il CEO e fondatore dello studio lo ha messo in chiaro non appena ha messo piede sul palco: il nuovo Borderlands non sarà un Battle Royale! Subito dopo, tra un battuta e l'altra, ha analizzato fotogramma per fotogramma il teaser trailer pubblicato ieri, confermando la morte definitiva di Jack il Bello e la presenza di personaggi come Tiny Tina e Mad Moxxi. Per l'annuncio vero e proprio abbiamo dovuto attendere più di mezz'ora, visto che è salita in cattedra la divisione publishing della compagnia, che tra le altre cose ha annunciato l'arrivo di Bulletstorm Duke of Switch Edition sull'ibrida di Nintendo, il Free UHD Pack per Borderlands: Handsome Collection e la remastered del primo Borderlands (con tanto di difficoltà tecniche durante la proiezione dei filmati).

L'attesa, per fortuna, è stata ben ripagata. Con uno spettacolare trailer, Gearbox ha annunciato Borderlands 3! Potete ammirare il video di presentazione in apertura di notizia, mentre per informazioni più approfondite sulla produzione, in sviluppo da ben 5 anni, dovremo attendere il prossimo il 3 aprile, giorno in cui verranno divulgate attraverso il sito ufficiale di Borderlands. Per chi se lo stesse chiedendo, la canzone usata nel trailer è Can’t Hold Me Down di GRiZ!