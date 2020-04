Borderlands 3: annunciato un nuovo mini-gioco che aiuta la ricerca scientifica

Gearbox Software ha annunciato un nuovo mini-gioco gratuito per Borderlands 3: si chiama Scienza e Borderlands, e vi permetterà di vincere ricompense uniche e al contempo contribuire alla mappatura del microbioma intestinale umano.

Potete trovare il cabinato di Scienza e Borderlands a bordo della Sanctuary III, più precisamente nell'angolo dell'infermeria della dottoressa Tannis. Sviluppato in collaborazione con McGill University, Massively Multiplayer Online Science e The Microsetta Initiative, Scienza e Borderlands è un puzzle game che aiuta la ricerca scientifica.

Scienza e Borderlands propone semplici rompicapi basati su filamenti di DNA. Risolvendoli, contribuirete alla mappatura e al confronto dei microbi al loro interno. Completando questi rompicapi otterrete anche valuta in gioco con cui riscattare skin e teste uniche per cacciatori della Cripta, oltre a bonus che miglioreranno temporaneamente le vostre statistiche, la qualità del bottino e perfino l'esperienza ottenuta. Il gioco è molto semplice da comprendere:

Delle caselle colorate disposte su una griglia rappresentano i vari nucleotidi. Spingendoli nelle loro colonne, proverete a organizzarli nelle file corrette. Non è sempre possibile allineare correttamente tutte le caselle, ma cimentarsi in questi rompicapi è comunque utile per identificare gli errori delle analisi computerizzate. Per avanzare e ottenere crediti per la soluzione, è necessario raggiungere il punteggio indicato per ciascun rompicapo.

L'intestino umano è collegato a diversi disturbi e patologie come diabete, depressione, autismo, ansia, obesità e altri ancora. Si spera che la mappatura di questi microbi aiuterà i ricercatori a comprendere meglio questi ecosistemi e ad aprire la strada a ricerche future su nuovi trattamenti e interventi.

Per celebrare il lancio del mini-gioco, è stato confezionato un trailer che vanta la partecipazione di Mayim Bialik, attrice nota soprattutto per aver interpretato Amy Farh Fawler nella serie televisiva Big Bang Theory. Lo trovate in cima a questa notizia, buona visione! Borderlands 3 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.