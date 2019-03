Borderlands 3: l'annuncio di domani anticipato da un teaser trailer!

A sorpresa, Gearbox ha pubblicato un breve teaser trailer di Borderlands 3, anticipando l'annuncio ufficiale del gioco atteso nella giornata di domani. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Il teaser trailer mostra la "maschera del caos", il tipico volto di Borderlands che i fan della serie hanno imparato a conoscere nel corso degli ultimi anni. In questo caso, la maschera si presenta come un complesso diorama che ingloba tutti gli elementi caratteristici della serie.

Dopo gli indizi emersi su Twitter negli scorsi giorni, dunque, con la pubblicazione di questo teaser trailer lo sviluppatore ha confermato che Borderlands 3 verrà presentato nella giornata di domani alle 19:00 (ora italiana) su Borderlands.com, durante la diretta streaming di Gearbox ospitata al PAX East.

Cosa vi aspettate da Borderlands 3? I fan della serie lo attendono al varco da diversi anni, e finalmente l'attesa sembra essere giunta al termine. Al momento non conosciamo nessun dettaglio in particolare sul gioco: verranno aggiunte nuove meccaniche, nuove modalità, una mappa esplorabile ancora più grande rispetto a quelle viste nei predecessori? Per scoprirlo non rimane che attendere l'annuncio di domani.



Intanto cosa ne pensate del teaser trailer, nell'attesa che Gearbox tolga i veli a Borderlands 3? Fatecelo sapere nel riquadro in basso dedicato ai commenti!