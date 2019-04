Borderlands 3: tra le armi potrebbe esserci il lanciafiamme di Elon Musk

Alcuni fan di Borderlands 3 hanno iniziato a scorrere la cronologia dei tweet di Randy Pitchford, il boss di Gearbox Software, scoprendo un dettaglio molto interessante sulle possibili armi presenti nel gioco.

Il buon Pitchford ha infatti chiesto ad Elon Musk una citazione da inserire nel terzo capitolo della serie, dove sarà possibile utilizzare anche il tanto chiacchierato lanciafiamme targato Boring Company. Il tweet in questione ha anche ricevuto una risposta, quindi le probabilità che l'arma sia presente nel gioco sono molto alte. Dopotutto si potranno usare anche delle mitragliatrici dotate di gambe come quelle viste nel trailer d'annuncio ufficiale.

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla questione, vi ricordiamo che un post pubblicato da Gearbox per errore sui vari canali social potrebbe inavvertitamente aver svelato la data d'uscita del gioco. Sono inoltre in tantissimi gli utenti convinti che il titolo sarà un'esclusiva Epic Games Store, anche perché nel trailer non vi è traccia del logo di Steam.

Domani arriverà inoltre Borderlands Game of the Year Edition su Xbox One, PlayStation 4 e PC, dove sarà gratuito per tutti i possessori della versione standard.