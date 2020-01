Borderlands 3: tutte le armi leggendarie del DLC di Moxxi

Il nuovo DLC Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot ha introdotto una serie di nuove armi leggendarie in Borderlands 3. Di seguito ve le mostriamo tutte, permettendovi di vederle in azione all'interno del gioco.

Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot è la prima espansione di Borderlands 3. Tra le numerose novità introdotte dal DLC, naturalmente, non poteva mancare la presenza di nuove armi leggendarie da guadagnare sul campo di battaglia. Le elenchiamo tutte di seguito.

Nuove Pistole

Lucky 7

Craps

Scoville

Nuove Mitragliette SMG

Cheap Tips

Boomer

Ion Laser

Ember's Purge

Nuovi Fucili a Pompa

Heart Breaker

Slow Hand

Nuovi Fucili di Precisione

AutoAime

Nuovi Lanciarazzi

Ion Cannon

Nukem

Creamer

Il video riportato in cima, in particolare, mostra in azione tutte le nuove armi leggendarie del DLC di Moxxi di Borderlands 3 che possono essere ottenute come drop casuale, nel corso di qualsiasi attività. Per ottenerle, dunque, non vi resta che giocare fino a quando non le trovate.

Tra le nuove armi del DLC di Moxxi, il lanciarazzi leggendario Ion Cannon è senza dubbio una delle più potenti. Se non vedete l'ora di metterci le vostre mani di sopra, aggiungerla alla vostra collezione e sfoderarla nelle giuste occasioni per fare stragi di nemici, potete consultare la nostra guida che vi spiega come ottenere facilmente l'Ion Cannon.

Voi siete riusciti a trovare le nuove armi del DLC di Moxxi di Borderlands 3? Qual è la vostra preferita? Fatecelo sapere nei commenti.