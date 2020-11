Borderlands 3, arriva Designer's Cut: tutte le novità del nuovo DLC

Con la pubblicazione del DLC Designer's Cut, Gearbox Software ha ufficialmente inaugurato il Season Pass 2 di Borderlands 3 offrendo ai giocatori un altro ottimo motivo per seminare distruzione e caos in giro per l'universo. Scopriamo assieme tutte le novità del nuovo contenuto scaricabile.

La più grande attrattiva del DLC Designer's Cut è senza ombra di dubbio rappresentata dalla nuova modalità Botte e Bottino, che si svolge nel Complesso tempestoso, una vasta base militare DAHL abbandonata su un'isola invernale. Botte e bottino offre un'esperienza roguelike dal ritmo intenso, nella quale siete chiamati ad iniziare senza equipaggiamento e recuperare tutto il possibile (o morire provandoci). Per assicurare che tutti giochino alla pari le specializzazioni sono disattivate, e il focus dell'azione è tutto spostato sulle sparatorie, che ricompensano la capacità di spazzare via i nemici evitando al tempo stesso l'Uragano.

Le novità non terminano qui, poiché Designer's Cut include una specializzazione extra per ogni cacciatore della Cripta e tanti nuovi elementi cosmetici per i Cacciatori della Cripta Amara, FL4K, Moze e Zane. Se volete saperne di più, leggete la nostra analisi del DLC Designer's Cut di Borderlands 3 e guardate il Video Speciale in apertura di notizia.

Il DLC Designer's Cut è venduto singolarmente al prezzo di 14,99 euro, ed incluso all'interno del Season Pass 2 da 29,99 euro. Borderlands 3 disponibile su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia. I giocatori in possesso delle versioni PS4 e Xbox One possono scaricare l'upgrade per PS5 e Xbox Series X|S gratis.