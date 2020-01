Borderlands 3: arriva un hotfix per sistemare alcune abilità di FL4K

A poche settimane dal lancio dell'espansione di Borderlands 3 intitolata Moxxi alla conquista dell'Handsome Jackpot, Gearbox si prepara a pubblicare un nuovo hotfix che punta a sistemare alcune problematiche riscontrate dai giocatori che utilizzano il cacciatore FL4K.

Ecco di seguito le principali problematiche che verranno risolte con la pubblicazione dell'hotfix:

Il problema che impediva alcune volte all'Assalto furioso di FL4K di non applicare i bonus previsti al danno animale è stato risolto

È stato corretto il problema che causava l'errato funzionamento della Rakcelerazione, che a volte non modificava correttamente il tempo di ricarica come descritto nella schermata delle abilità

Risolto il problema dell'abilità Mancia Scarsa, per via del quale la capacità scudo arma totale non era visibile nella descrizione

L'Arbalesta della Disciplina non comparirà più dotata esclusivamente degli scudi

L'energia dell'Incursore consacrato è stata temporaneamente ridotta

Il team di sviluppo ha inoltre confermato di essere ancora al lavoro sulla difficoltà adattiva del raid Strage alla struttura segreta Maliwan, così da permettere anche ai giocatori solitari di completare con successo l'attività. Nel frattempo sarà possibile dal 16 al 30 gennaio 2020 affrontare una versione più semplice della missione in attesa dell'aggiornamento.



Come al solito l'hotfix non richiede il download di alcun aggiornamento e, per poterlo applicare alla propria versione del gioco, vi basterà avviare Borderlands 3 con una connessione ad internet attiva. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori le novità elencate sopra saranno disponibili su PC, Xbox One e PlayStation 4 a partire da questa notte.