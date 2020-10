Borderlands 3 arriva a novembre su PS5 e Xbox Series X/S con aggiornamento gratis

2K Games ha annunciato che l'aggiornamento next-gen di Borderlands 3 sarà disponibile dal 19 novembre su PlayStation 5 e dal 10 novembre su Xbox Series X/Series S, l'update sarà gratuito per tutti i possessori del gioco su PS4 e Xbox One.

Borderlands 3 è stato ottimizzato per sfruttare la potenza delle console di nuova generazione. Xbox Series X e PS5 permetteranno a Borderlands 3 di girare a 60 fotogrammi al secondo in risoluzione 4K in modalità single player e co-op online, tutte le console next-gen supporteranno lo split-screen a tre e quattro giocatori per il multiplayer locale. Lo split-screen verticale per la co-op locale a due sarà disponibile fin da subito su next-gen e debutterà il 10 e 12 novembre anche su Xbox One e PlayStation 4.

I possessori del gioco su console di attuale generazione riceveranno l'aggiornamento gratuito alle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S, i salvataggi potranno essere trasferiti sulle nuove piattaforme della stessa famiglia di console. Infine Gearbox ha annunciato un nuovo episodio di The Borderlands Show in onda il 29 ottobre alle 18.00 su Twitch, con tante novità sui contenuti in arrivo nei prossimi mesi su Borderlands 3.