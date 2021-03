Borderlands 3: arriva un nuovo codice, altre 3 Chiavi d'Oro gratis per tutti

Se siete in cerca di armi più forti di quelle presenti nel vostro inventario in Borderlands 3, sappiate che col nuovo Codice SHiFT potete ottenere tre Chiavi d'Oro gratuitamente e rifarvi in pochi istanti l'intero arsenale.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter o all'interno della sezione SHiFT dei menu di gioco:

WSKBB-Z666Z-C6KRZ-FBTB3-9WCKT

Esattamente come tutti (o quasi) i codici che sono stati diffusi dal team di sviluppo dal day one ad oggi, anche questo non resterà attivo per sempre e potrà essere utilizzato da parte degli utanti solo in una precisa finestra temporale: avrete infatti la possibilità di riscattare il codice entro e non oltre le ore 17:00 italiane del prossimo mercoledì 31 marzo 2021, momento nel quale diverrà inutilizzabile. Se al vostro account SHiFT sono state associate più piattaforme diverse (PlayStation 4/PlayStation 5, Xbox One/Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), potete al solito aggiungere le ricompense ad ogni singolo account semplicemente riscattando il codice più volte e selezionando poi con un click una piattaforma diversa da quelle attivate in precedenza.

Una volta inserito il codice sul sito o nel gioco, le chiavi vanno manualmente aggiunte all'inventario del Cacciatore della Cripta, dal momento che questo passaggio non avviene in maniera automatica. Per far ciò basta accedere al menu del gioco, visitare la sezione dedicata alla posta in game e cercare le Chiavi d'Oro in fondo alla lista. A questo punto le chiavi sono nel vostro zaino e potete visitare l'hub di gioco, ovvero la Sanctuary III, con l'obiettivo di spendere le vostre risorse sul grosso forziere d'oro. Ad ogni apertura della cassa consumerete una chiave ed otterrete del bottino leggendario del vostro livello.

