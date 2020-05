Borderlands 3: arriva un nuovo codice SHiFT con 3 Chiavi d'Oro gratis

Se avete bisogno di qualche arma aggiuntiva in vista delle modifiche in arrivo alla modalità Caos 2.0 di Borderlands 3, vi proponiamo il nuovissimo codice SHiFT che vi permetterà di accedere gratuitamente a tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

CTKB3-3TTB3-ZTWH5-9T5JJ-3TSH9

Gli sviluppatori non hanno specificato fino a quando sarà valido questo codice e, pertanto, vi suggeriamo di procedere al riscatto il prima possibile. Vi ricordiamo che, al solito,i possessori del gioco su più piattaforme, a patto che siano tutte collegate al medesimo account SHiFT, possono riscattare più volte il codice ed associarlo ad ogni singolo profilo (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia). Per aggiungere le chiavi all'inventario dovrete poi accedere al menu social in gioco e, visitando la sezione relativa alla posta, potrete manualmente riscattare le chiavi e andare ad utilizzarle sulla Sanctuary III.

Vi ricordiamo che è attualmente attiva una nuova promozione grazie alla quale gli utenti Twitch Prime possono riscattare un bundle gratuito di Borderlands 3 contenente una skin per i Cacciatori della Cripta e una manciata di Chiavi d'Oro.