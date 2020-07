Borderlands 3: arriva un nuovo Codice SHiFT che sblocca 3 Chiavi d'Oro gratis

Siete a corto di Chiavi d'Oro in Borderlands 3 e il vostro equipaggiamento inizia ad essere poco efficace? Approfittate allora dell'ultimo Codice SHiFT pubblicato da Gearbox Software, utile ad ottenere in modo gratuito ben tre Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter:

C9WJJ-BZSW9-5XC69-XTTBJ-S9JJR

Al solito anche questo codice può essere utilizzato entro un tempo limite e la sua scadenza, stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo sui canali social ufficiali, è previsto per il prossimo 27 luglio 2020, ovvero tra circa una settimana. Vi suggeriamo quindi di affrettarvi a riscattare il codice il prima possibile e, se avete più piattaforme collegate allo account SHiFT (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), sappiate che potrete riscattare il codice più volte per ottenere le chiavi su ognuna di esse. Una volta aggiunte le chiavi all'account, dovrete aggiungerle manualmente all'inventario del vostro Cacciatore della Cripta tramite il menu della Posta.

