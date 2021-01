Borderlands 3: arriva un nuovo Codice SHiFT con tre Chiavi d'Oro gratis

Avete iniziato da poco a giocare Borderlands 3 e vi farebbe comodo un bel po' di bottino raro con il quale massacrare i nemici più forti? Allora siete nel posto giusto, dal momento che il team di sviluppo ha appena pubblicato un nuovo Codice SHiFT che può farvi ottenere gratuitamente un tris di Chiavi d'Oro.

Ecco di seguito la sequenza di numeri e lettere da inserire sul sito ufficiale del looter shooter oppure direttamente all'interno del gioco, visitando la sezione dedicata proprio ai Codici SHiFT:

WZK3T-KK6RH-C6C6S-FT3JT-R3X5H

Come tutti i codici pubblicati nell'ultimo periodo sui social network dal boss di Gearbox Software, Randy Pitchford, anche questo resterà attivo per un periodo di tempo limitato: avrete infatti la possibilità di inserire il codice sul sito o nel gioco esclusivamente entro le ore 17:00 italiane di domani, lunedì 1 febbraio 2021, momento nel quale diverrà inutilizzabile. Se sul vostro account SHiFT è stato effettuato il collegamento di più piattaforme (PlayStation 4, Xbox One, Steam, Epic Games Store e Google Stadia), sappiate che come ogni singolo Codice SHiFT anche questo può essere utilizzato più volte per associare i premi su ognuna delle piattaforme associate al profilo: inserite il codice e selezionate con un click la destinazione delle chiavi, inserite poi di nuovo il codice e selezionate le restanti.

Vi ricordiamo come sempre che per poter utilizzare le Chiavi d'Oro ricevute con il codice occorre anche un secondo passaggio, dal momento che queste non vengono automaticamente aggiunte all'inventario dei Cacciatori della Cripta. Per effettuare questa procedura basta visitare il menu social, accedere alla posta in game e scorrere fino in fondo alla lista, dov'è possibile trovare tutte le Chiavi d'Oro inutilizzate. Per chi non sapesse come spendere questi bonus, si tratta di gettoni utili per l'apertura del forziere sulla Sanctuary III, il quale ad ogni utilizzo di una chiave dà al giocatore l'opportunità di ricevere una piccola scorta di oggetti rari.

Vi ricordiamo che tutti i possessori del gioco in versione PlayStation 4 o Xbox One (sia in versione fisica che digitale) possono effettuare l'upgrade gratuito di Borderlands 3 a PlayStation 5 e Xbox Series X, il quale permette di giocare a 4K e 60fps sulle console next-gen. A questo proposito, non dimenticate di dare uno sguardo al nostro articolo di analisi delle versioni PS5 e Xbox Series X di Borderlands 3.